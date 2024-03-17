عريس جديد.. التفاصيل الكاملة لسقوط شاب من الطابق 13 بالإسكندرية

باشرت نيابة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، التحقيق فى مصرع شاب سقط من الطابق ال13، من شقة سكنية بمنطقة محرم بك.

وتوصلت التحريات المبدئية إلى ان المتوفى،متزوج حديثا"عريس جديد" بالعقار محل الواقعة.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد تلقيه إخطارا من مستشفى خاص بوصول شاب مصاب بكسور فى انحاء متفرقة من الجسم،ونزيف فى المخ، وتوفى فور وصوله.

وتوجه إلى المستشفى، مأمور وضباط القسم، وتبين من الفحص والمعاينة، وجود جثة "ا.ع.أ" 30 سنة، مقيم بشارع عرفان، دائرة قسم شرطة محرم بك.

وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور متعددة بجميع انحاء الجسم والجمجمة، وتبين من التقرير الطبى للمستشفى بشأن الحالة أن المتوفى، وصل إلى المستسفى بالحالة التى عليها ويعانى نزيف فى المخ نتيجة السقوط من أعلى، وعلى الفور جرى إدخاله غرفة العناية المركزة لإسعافه،إلا أنه توفى.

وبسؤال شهود الواقعة، قرروا ان المتوفى متزوج حديثا وكان يقوم بتركيب تندة بشرفة الشقة سكنه بالطابق 13، فأختل توازنه وسقط بمنور العقار، ما ادى لإصابته الموصوفة بالتقرير الطبى، وجرى نقله بواسطة الإسعاف إلى المستشفى ولكنه توفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة .