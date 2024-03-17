محافظ الإسكندرية: إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتصدى لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها.

وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة تنفيذ الحملات المُكبرة بأحياء المحافظة؛ حيث شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة تم خلالها إزالة 4 محالّ تجارية متعديين على خط التنظيم بشارع الهيلتون أمام جرين بلازا.

وشهد حي العامرية ثان برئاسة الأستاذ يحيى زكريا حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة مبنى عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض على مساحة 150 متر بقرية فلسطين، بالإضافة إلي إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن سور من الطوب الأبيض بقرية أبو الريش.

ونفذ حي وسط برئاسة المهندسة زينب السيد حملة مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف تم خلالها إزالة أسوار وقواطيع بسطح الدور الرابع علوي بالعقار الكائن 6 شارع الهدى من شارع الزهور بالحضرة الجديدة، وكذلك إزالة حوائط بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن 24 شارع ابن تومارت امبروزو وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتمكن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني من فك شدة خشبية لسقف بالدور 13 بأحد العقارات بشارع سيكلام والتحفظ على طن من الأسمنت وكمية من الأخشاب وحديد التسليح بالإضافة إلى إزالة أسوار مخالفة بأحد العقارات خلف جملة ماركت بالمندرة بحري.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة في التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.