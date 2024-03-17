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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث بالشئون الروسية: الواقع فرض استمرارية "بوتين" لولاية رئاسية أخرى

بوتين
بوتين

قال الدكتور صدقي عثمان، باحث في الشؤون الروسية، إن الانتخابات الرئاسية الروسية من الناحية السياسية لن تكون مثل الانتخابات الحاصلة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا الغربية التي يمكن أن ينجم عنها أي تغيرات جذرية، فجميع استطلاعات الرأي والتوقعات والقراءات وحتى الواقع يفرض أن الرئيس فلاديمير بوتين سيستمر لولاية انتخابية أخرى.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن العامل الحاسم هو ما حدث في بداية 2020 حيث تحدث "بوتين" عن نيته تعديل الدستور، والذي سيسمح له الترشح لفترتين انتخابيتين، ومن شأن ذلك استمراره في الحكم لعام 2036 تقريبا.

وتابع: "سابقا قبل عام 2020 وقبل التعديلات الدستورية كان من الممكن يكون الأمر بعض الشيء ضبابيا حيث المرة السابقة كان في خلال فترتي الرئيس بوتين تخللها فترة للرئيس مدفيدف".

مدفيدف

وواصل: "مدفيدف غير في وقتها بالسياسات الخارجية الروسية حيث تم التوقيع على 8 اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة، كما أنه لم يصوت على حق الفيتو عندما ضرب الناتو الدولة الليبية، وكانت علاقات مدفيدف الخارجية جيدة مع الغرب مقارنة مع بوتين".

الإعلامية إيمان الحويزي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الروسية التعديلات الدستورية الخارجية الروسية الدولة الليبية الرئيس فلاديمير بوتين

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