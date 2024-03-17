أول تعليق من زيلينسكي على فوز بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية .. ماذا قال؟

علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، على فوز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في انتخابات الرئاسة الروسية، معتبرا أن "بوتين يريد أن يحكم إلى الأبد وأن الانتخابات الرئاسية الروسية كانت تقليدا غير شرعي".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال زيلينسكي، في خطابه الليلي عبر الفيديو، إن "الرئيس الروسي يحاكي انتخابات أخرى"، وأن بوتين "مريض بالسلطة ويفعل كل شيء للحكم إلى الأبد".

"لا توجد شرعية في هذا التقليد للانتخابات ولا يمكن أن يكون هناك. يجب أن يحاكم هذا الشخص في لاهاي. وأضاف أن هذا ما يجب أن نضمنه".

وفاز بوتين بالانتخابات الرئاسية اليوم الأحد بنسبة 87.97 بالمئة من الأصوات وفقا لنتائج رسمية أولية عقب إغلاق مراكز الاقتراع.

وسيبدأ بوتين (71 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ ما يزيد على عقدين، فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.