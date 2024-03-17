أبوالعينين: وجود 6 قادة أوروبيين في مصر رسالة لها وزن وثقل دولي|فيديو

علق النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وملامح الشراكة الجديدة بين مصر ودول أوروبا.

وقال النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة "صدى البلد"، "الدول دي لما بتختار شريك ليها لازم يكون شريك جاد وقوي زي مصر".

وأضاف النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، "وجود 6 من قادة أوروبا في مصر رسالة لها وزن وثقل دولي، حيث أنهم حضروا لوضع ملامح شراكة جديدة مع مصر للنهوض الاستثماري".

وأكد أن "معالم النهضة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية تتجلى وتظهر لجميع دول العالم، والجميع يسعى للاستثمار في مصر نظرًا لموقعها الجغرافي في المقام الأول، ثم المشروعات التي شهدتها في البنية التحتية خلال الـ 10 سنوات الماضية".