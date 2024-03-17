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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبو العينين يتوقع استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه.. ويؤكد: زيادة التدفقات النقدية تساهم في استقرار السوق وخفض معدلات التضخم

أبو العينين رئيس
أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين

توقع النائب محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو العينين خلال مؤتمر الشعبة اليوم، إن ذلك يأتي مع ارتفاع معدلات التنازل عن الدولار في السوق الرسمية من البنوك والصرافة والتي شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية مما ساهم في تراجع الدولار إلى 47 جنيه وسيستمر في الانخفاض.

وذكر أبو العينين أنه رغم أن سعر الفائدة الحالي يقتل الاستثمار، ولكنها تعد مرحلة مؤقتة خاصة وأن ذلك القرار تم اتخاذه للسيطرة على التضخم وخفض معدلاته وهو من المتوقع أن يحدث خلال شهرين.

وأكد على أنه مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة التدفقات النقدية سيساهم ذلك في اعطاء استقرار للسوق واتخاذ قرارات ايجابية في خفض الفائدة وانخفاض سعر الصرف.

وعلى جانب آخر أشار أبو العينين إلى أن المشروعات التي قامت بطرحها وتنفيذها الدولة خلال الفترة الماضية مثل العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها من المدن الجديدة، وأيضا المشروع الاستثماري الأخير رأس الحكمة ساهم في رفع القيمة المضافة للأراضي المصرية مما يساهم في عوائد بالمليارات، وأيضا في توسع الرقعة السكانية.

ومن ناحية آخرى لفت إلى أهمية وجود خريطة استثمارية يتواجد بها كل القطاعات بالأماكن المستهدف اقامتها بها، مع التعامل مع رؤية كل قطاع على حدا ودراسة متطلباته.

وكان النائب محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، رحب بكلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالقمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، والتي تعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رجل الاعمال محمد أبو العينين، أنه خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية كان هناك إشادة كاملة بدور مصر المحوري في القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين، لافتا إلى أن هناك إشادة بوقوف مصر ضد أي محاولات تؤدى الى إشعال المنطقة.

ولفت رجل الأعمال محمد أبو العينين، إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم مبادرات خلال القمة غير تقليدية، حيث مثلت شراكة اوربية مصرية حقيقية من خلال التكامل على مستوى استراتيجي من خلال انشاء مشروعات مشتركة مما يمثل شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وطالب أبو العينين بضرورة أن تكون هناك شراكات في مجالات التعليم وشراكات بين الجامعات والتعليم الفني ونقل التكنولوجيا والتعليم المهني، كذا الصحة والصناعة.

ونوه إلى أنه سيتم عقد مؤتمر في لشبونة قريبا وسيكون النائب محمد أبو العينين ممثل البرلمان المصري في هذا المؤتمر.

ولفت إلى أن القمة أكدت على أهمية دور القطاع الخاص، متمنيا ان تصل مساهمة القطاع الخاص الى 65٪ من الناتج المحلي، وذلك من خلال فكر تنموي جديد والترحيب بالاستثمارات الأجنبية والعربية فى كافة المجالات، بالإضافة الى الترحيب بأصحاب الأموال الساخنة، الأمر الذى يؤدى الى زيادة القيمة المضافة فى المشروعات، ومن ثم التحكم فى زيادة معدلات التضخم، واستقرار العملة الأجنبية.

وطالب أبو العينين بضرورة الاتجاه الى التسويق الاستثماري لمصر بطريقة غير تقليدية، خاصة مع قرب إصدار قانون الاستثمار خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأشاد بدور وزارة السياحة في تحسين المناخ السياحي المصري ، وزيادة التدفق السياحي في السوق المصري.

وكانت عُقدت اليوم بالقاهرة فعاليات القمة المصرية الأوروبية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، و"ألكسندر دي كروو"، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، و"كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، و"كارل نيهامر"، مستشار النمسا، و"نيكوس خريستودوليدس"، رئيس قبرص، و"جورجيا ميلوني"، رئيسة وزراء إيطاليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من الضيوف، رحب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحوري لمصر في العلاقات الأوروبية الأوسطية، فضلاً عن كونه يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين ومصالحهما المشتركة.

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