أبو العينين يشيد بما قدمه الرئيس السيسي من نهضة حضارية واقتصادية ضخمة خلال الفترة الماضية.. فيديو

أشاد أبو العينين، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بما قدمه الرئيس السيسي من نهضة حضارية واقتصادية ضخمة خلال الفترة الماضية.

وقال النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، خلال مداخلة هاتفية مع "الإعلامي أحمد موسي"، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "إدارة جادة وحكيمة بقيادة الرئيس السيسي تستحق الإشادة".

تحدث النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، عن انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وملامح الشراكة الجديدة بين مصر ودول أوروبا، معقبا: "الدول دي لما بتختار شريك ليها لازم يكون شريك جاد وقوي زي مصر".

وأشار إلى أن الثقة الأوروبية في مصر لم تأت من فراغ وكانت نتاج عمل وجهد 10 سنوات ماضية، وعلينا أن نستفيد من هذه الشراكة بشكل إيجابي وبناء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن وجود 6 من قادة أوروبا في مصر رسالة لها وزن وثقل دولي، حيث أنهم حضروا لوضع ملامح شراكة جديدة مع مصر للنهوض الاستثماري".

واسترسل النائب محمد أبو العينين حديثه قائلاً: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك لمصر في التجارة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا وغيره، ويجب أن نستغل ذلك بشكل إيجابي وفعال في الفترة المقبلة.

وتابع: "معالم النهضة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، تتجلى وتظهر لجميع دول العالم، والجميع يسعى للاستثمار في مصر نظرًا لموقعها الجغرافي في المقام الأول، ثم المشروعات التي شهدتها في البنية التحتية خلال الـ 10 سنوات الماضية".