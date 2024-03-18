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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. الميليشيات المسلحة تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في الجولان بـ سوريا

المقاومة الإسلامية
المقاومة الإسلامية في العراق

أعلنت المليشيات المسلحة في العراق التي تسمي نفسها المقاومة الإسلامية العراقية، اليوم الإثنين، أنها استهدفت قاعدة جوية تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان بـ سوريا.

و قالت الميليشيات المسلحة في العراق في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، إنها استهدفت القاعدة الجوية للاحتلال الإسرائيلي في الجولان بواسطة الطائرات المسيرة.

وأكدت المليشيات المسلحة في بيانها، استمرار ومضاعفة عملياتها خلال شهر رمضان ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي ، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ولمساندة أهل غزة.

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