العراق.. الميليشيات المسلحة تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في الجولان بـ سوريا

أعلنت المليشيات المسلحة في العراق التي تسمي نفسها المقاومة الإسلامية العراقية، اليوم الإثنين، أنها استهدفت قاعدة جوية تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان بـ سوريا.

و قالت الميليشيات المسلحة في العراق في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، إنها استهدفت القاعدة الجوية للاحتلال الإسرائيلي في الجولان بواسطة الطائرات المسيرة.

وأكدت المليشيات المسلحة في بيانها، استمرار ومضاعفة عملياتها خلال شهر رمضان ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي ، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ولمساندة أهل غزة.