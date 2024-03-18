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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم وجود مشاكل بالكلى والرئة.. تحسن إيجابي في حالة اللاعب أحمد رفعت

اللاعب أحمد رفعت
اللاعب أحمد رفعت

لا يزال اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر والذي أصيب خلال مباراة فريقه مع نادي الاتحاد السكندري، باستاد الإسكندرية، يعاني من من إصابة خطيرة داخل أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.

 

وكشف مصدر طبي داخل المستشفى آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت، في تصريحات لموقع صدى البلد، حيث أكد أن حالته تتحسن ببطء، مشيرًا إلى إجراء أشعة حول المخ والتي أوضحت عدم تأثر المخ بالواقعة.

وأضاف المصدر أن رسم القلب عبر الإيكو كان جيدًا أيضًا، وكذلك وظائف الكبد جيدة، ولكن الكلى هي من تأثرت ويتم عمل غسيل كلوي بانتظام وهناك بعض الالتهابات في الرئة يتم علاجها عن طريق المضادات الحيوية.

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وقد نزل اللاعب أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، بديلاً في مباراة الاتحاد، ليحدث ما حدث، ويصاب إصابة خطيرة كادت تودي بحياته، حيث سقط مغشيًا عليه خلال مباراة فريقه مع زعيم الثغر، وسط ذهول من الحضور حتى تم نقله إلى أقرب مستشفى.

وأكد المصدر أن حالته لاتزال حرجه ونرجو من الله أن تمر هذه الأمور علي خير وأن يعود اللاعب لأهله و لجماهيره سالم غانم، مشيرًا إلى أن الحالة تتغير كل لحظة والترقب يزداد والطاقم الطبي يبذل ما بوسعه من أجل مزيد من التحسن.

وكان أحد أطباء الطوارئ قد صرح بأن اللاعب وصل إلى المستشفى وكان قلبه متوقفًا، حيث شخص الأطباء حالته بأنها عبارة عن توقف في عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبه على مدار ساعة ونصف حيث كان قلبه لا يستجيب، وعقب إنعاش قلبه، تم نقله للعناية المركزة.

وقد رافقت جماهير الاتحاد اللاعب إلى المستشفى وانتظرت طوال الليل للاطمئنان على رفعت، في وجود محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد.

وفي سياق متصل، زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ترافقه الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، المستشفى على رأس وفد من الوزارة والمديرية للاطمئنان علي الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر.

وأكد صبحي أنه يتابع الحالة الصحية للاعب لحظة بلحظة، مؤكدة على حرص صبحي على المتابعة المستمرة للاعب وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

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