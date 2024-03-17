عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قـ.ـتل أخاه.. القصة الكاملة لمشاجرة بين شقيقين انتهت بكارثة في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مشاجرة بين شقيقين تحولت لكارثة بأحد شوارع منطقة أحمد أبو سليمان، شرقي الإسكندرية، حيث قتل أحدهما الآخر، وتحولت فرحة رمضان إلى عزاء داخل الأسرة.

ففي شارع الترعة المردومة، قُتِلَ شخص، على يد شقيقه بمنطقة أحمد أبو سليمان، شرقي الإسكندرية، بسبب الخلافات الأسرية، وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الرمل من إلقاء القبض على المتهم، وجارٍ التحقيق معه.

عريس جديد.. التفاصيل الكاملة لسقوط شاب من الطابق 13 بالإسكندرية

بخمسة جنيه أرخص فطار في مصر.. رمضانك بكورنيش الإسكندرية حاجة تانية| شاهد

وبدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين، أسفرت عن مقتل أحدهما.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة صحة الواقعة، وقيام أحد الإخوة بقتل شقيقه الآخر، بسبب الخلافات الأسرية بين الطرفين، وذلك وفقًا للتحريات الأولية.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الرمل من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مرجعًا السبب إلى الخلافات الأسرية.

تم تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، ونقل جثة القتيل إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الاسكندرية الخلافات الأسرية التفاصيل الكاملة النيابة العامة شرطة النجدة شرقي الإسكندرية كورنيش الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة القبض على مسئول وعشيقته في قضية رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

لحظة ضبط الرقابة الإدارية لـ عشيقة مسئول كبير بقضية رشوة أسوان.. فيديو

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

أمبري: اختطاف قارب صيد يمني في خليج عدن وإنزال طاقمه بالصومال

الجو هيقلب تاني.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

أبو العينين يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ويطالب بضرورة التسويق الاستثماري لمصر بطريقة غير تقليدية

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

استقرار أسعار نيسان سنترا 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

تحذير رسمي.. غرامة كبرى تنتظر مروجي الشائعات عن حبيبة الشماع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير وقفطان.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور

سحورك عندنا.. فول بالطحينة مع بيض بالخضار

ملابس لافتة.. مي سليم تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

فيديو

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ