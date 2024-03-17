قـ.ـتل أخاه.. القصة الكاملة لمشاجرة بين شقيقين انتهت بكارثة في الإسكندرية

مشاجرة بين شقيقين تحولت لكارثة بأحد شوارع منطقة أحمد أبو سليمان، شرقي الإسكندرية، حيث قتل أحدهما الآخر، وتحولت فرحة رمضان إلى عزاء داخل الأسرة.

ففي شارع الترعة المردومة، قُتِلَ شخص، على يد شقيقه بمنطقة أحمد أبو سليمان، شرقي الإسكندرية، بسبب الخلافات الأسرية، وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الرمل من إلقاء القبض على المتهم، وجارٍ التحقيق معه.

وبدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين، أسفرت عن مقتل أحدهما.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة صحة الواقعة، وقيام أحد الإخوة بقتل شقيقه الآخر، بسبب الخلافات الأسرية بين الطرفين، وذلك وفقًا للتحريات الأولية.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الرمل من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مرجعًا السبب إلى الخلافات الأسرية.

تم تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، ونقل جثة القتيل إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.