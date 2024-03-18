هنا الزاهد في أحدث ظهور مع مي عمر| شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد رفقة الفنانة مي عمر، في أجواء مبهجة بشهر رمضان المبارك.

وعرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الثامنة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024.

وخلال الحلقة الثامنة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تظهر نعمة (مي عمر) لوالدها سعيد أبو علب (كمال أبو رية) وتخبره أنها لازالت على قيد الحياة، ثم تخبر باقي المقربين منها.

تظهر نعمة أيضا لـ ضرتها سارة (أروى جودة) من بعيد فتخبر الأخيرة زوجها صلاح (أحمد زاهر) فيقول لها إنها أوهام لأنهما دفنا نعمة سويا، ثم يذهب ضابط التحقيقات إلى منزل سارة ويحصل على تفريغات كاميرا مراقبة مجاورة للمنزل بعد أن علم أن كاميرا المراقبة الخاصة بمنزل سارة معطلة.