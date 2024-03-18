عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار البنك الدولي الأسبق: مصر كانت ثاني دولة إفريقية في الاستثمار الأجنبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

علق الدكتور "عمرو صالح"، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي الأسبق، على تعديل جولدمان ساكس توقعاته لمصر بفائض كبير 26.5 مليار دولار بدلا من العجز، كنقطة تحول، بسبب تاريخنا مع وكالات التصنيف الائتماني والشركات الكبرى التي تمثل الثقة للمؤسسات العالمية بيتم تقييم الدول من منظور الملاءة المالية.

وأوضح صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي"يوسف الحسيني"، أننا بعد أزمة كورونا كنا من الدول ال 18 النادرة والقليلة في العالم التي حققت إيجابية معدل النمو، رغم أن الدول الأوروبية والدول الكبرى حققت معدل نمو سلبي، لافتا إلى أن مصر كانت ثاني دولة إفريقية في الاستثمار الأجنبي المباشر، وثالث دولة عربية في الناتج المحلي الإجمالي بعد السعودية والإمارات.


وذكر أن التصنيفات الائتمانية التي تم تصنيفها خلال ال 18 شهرا الماضية كانت في منظر سلبي أو غير مستقر، واليوم ارتفع هذا التصنيف، ونقول إننا نسير على الطريق الصحيح بعد وصول الفوائض المالية بعد الاستفادة من الركود، والمشهد الجيوسياسي والاقتصادي على مستوى المنطقة، حيث شهد التعاون الاستثماري بين مصر والإمارات في مشروع تنمية رأس الحكمة.

ويتبعها اتفاق صندوق النقد الدولي، واليوم القمة التاريخية بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تمويل7.9 مليار دولار، ودول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من أزمة مالية وركود لا ترمي أموالها في الأرض، ولا تعطي لدولة إلا وهي محترمة، ولها جدارة مالية، وتستفيد من الأموال.

صندوق النقد الدولى التصنيفات الائتمانية مصر الاستثمار الأجنبي الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

لحظة اشتعال النيران في فندق الجوهرة بالهرم.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد فرز أكثر من 99%.. فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالانتخابات الروسية

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات

أمطار وسيول في بعض المناطق.. تحذير هام من هيئة الأرصاد

وحش مصر.. كهربا يوجه رسالة لحارس مرمى الأهلي

أحمد مرغني: الزمالك تطور فنيًا تحت قيادة جوميز

1500 حسنة كل يوم في رمضان لمن ردد 3 كلمات بعد كل صلاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الموعد المناسب لتناول أدوية الحموضة في رمضان

فستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

عايز تشتري لاب توب جديد.. أفضل أجهزة من أسوس بسعر وإمكانيات لن تتكرر

لوك جديد.. مي كساب تبهر متابعيها بقصة شعر مختلفة

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ