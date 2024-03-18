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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش حكى متنوعة ضمن أنشطة قصور الثقافة بالأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة .

وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان" حكم الشريعة الإسلامية في المخدرات" ألقاها الشيخ مدحت عبد الستار، موضحا تعريف المخدرات وأهم أنواعها، والمخدرات تذهب العقل، والمخدرات واثارها على الفرد والمجتمع، وعقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "أنواع المسرح" ألقاها المخرج المسرحي أحمد يوسف الجمل موضحا أنواع المسرح ، المسرح التعبيري، والمسرح اليوناني والإيطالي ورسالة المسرح، كما أعد القصر عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان "الله يا موجود".

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عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان "القراءة آثارها في بناء الوطن" ألقاها محمد حنفي موضحا مفهوم القراءة وأنواعها، وأهمية القراءة والعلاقة بين القراءة والوعي، أعدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد وألقى قصائد بعنوان "وراء جدار الزمن، خطواتي، ضاقت بي البلاد، قدت قميص الفجر"، وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "بداية".

أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان "قدوم شهر رمضان" أداء أسماء عبد الباقي وإيمان صلاح، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية نفذتها زكريا بدري، نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها مينا عادل، وأقام قصر ثقافة الطود ورشة رسم فانوس رمضان نفذتها هند مصطفى، بينما أقام قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي لطلاب القرية واكتساب معلومات عامة نفذتها بسنت سيد وطه أبو الفضل، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي "مظاهر الإحتفال برمضان قديما" نفذتها ثناء محمود، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة ابتكارات بالورق الملون زينة رمضان نفذتها شيرين محمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر الأنشطة الفنية والثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة العامة لقصور الثقافة الفعاليات والأنشطة ثقافة الاقصر ثقافة حسن فتحى ثقافة الطفل ثقافة بهاء طاهر

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