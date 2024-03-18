منذ 2014.. أستاذ هندسة: السيسي هدفه تحويل مصر لأكبر مركز تجاري ولوجيستي عالمي

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة أستاذ هندسة الموانئ و المطارات، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014، كان الهدف الرئيسي للدولة المصرية، هو تحويلها لأكبر مركز تجاري و لوجيستي عالمي.



وأضاف عبدالله أبو خضرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد"، و المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة المصرية لم تكن تستطيع تحقيق هدفها و الوصول إلى مركز تجاري و لوجيستي عالم إلا بتطوير الموانئ المصرية، و التي كانت تحتاج الكثير من التطوير.



وأشار أستاذ هندسة الموانئ و المطارات إلى، أن مصر كان بها 15 ميناء تجاريا، منها 9 موانئ على البحر الأحمر، و 6 موانئ على البحر المتوسط، مؤكداً أنه تم زيادة هذه الموانئ إلى 18 ميناء.



وأكد الدكتور عبد الله أو خضرة أستاذ هندسة الموانئ و المطارات، أنه تم تطوير العديد من الموانئ القائمة، و تحويل الكثير منها إلى موانئ محورية، مثل موانئ:"العين السخنة، و العريش ، وبورسعيد، و الأسكندرية".