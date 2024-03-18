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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنمو وترتقي.. مصر تعقد اتفاق الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الإعلامي سيد علي، إن اليوم مصر تعقد اتفاق الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي و  المشهد في مصر كان مشرف جداً ، مشهد لم نشاهده من زمن طويل، مضيفاً أن قادة الدول الأوروبية ورئيس الاتحاد الأوروبي متواجدين في مصر اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ليرفعوا العلاقة بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي إلى درجة الشراكة الاستراتيجية.


وأضاف « علي » خلال تقديمه لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة "الحدث اليوم" أن المشهد رائع جداُ بحضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية، موضحاً أن من بينهم رئيس وزراء بلجيكا و رئيس الأتحاد الأوروبي ورئيس حكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا بالإضافة لرئيس الاتحاد المفوضية الأوروبية.


وأشار الإعلامي سيد علي، إلى أن "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية قالت أن مجالات التعاون متعددة هتبدأ من التجارة وصولاً إلى من الطاقة النظيفة مروراً بإدارة الهجرة

 


 

الهجرة

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