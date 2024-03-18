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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب "الدمج" وإعلان الأجزاء المحذوفة من المقررات|تفاصيل

تخفيف مناهج الثانوية
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج

أعلنت المدارس على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، الأجزاء المحذوفة من مناهج الصف الثالث الثانوي “ الثانوية العامة ” ( لـ طلاب الدمج )

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 ، وحرصاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للتخفيف على الطلاب من ذوى الإعاقة المدمجين في المدارس .

وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد قررت تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للمرة الثانية على التوالي.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات الترم الثاني 2024 ( امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ بدلا من 4 مايو 2024، على أن تنتهي امتحانات النقل والإعدادية يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أي  امتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحيين .

 

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما قررت الوزارة، عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم ، أعلنت خلاله عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للدور الأول 2024 بكافة نوعياتها بدءا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بدلا من 1 يونيو 2024. 

وطالب أولياء أمور طلاب المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة تخفيف مناهج الترم الثاني 2024 من خلال حذف أجزاء من مناهج الترم الثاني 2024 .

وأكد أولياء الأمور عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، أن هذا المطالبة بـ تخفيف مناهج الترم الثاني 2024 من خلال حذف أجزاء من مناهج الترم الثاني 2024 ، تأتي كرد فعل طبيعي بعد القرار المفاجئ الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم منذ ساعات بـ تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024.

تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج
الثانوية العامة الدمج طلاب الدمج طلاب مناهج الاجزاء المحذوفة

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