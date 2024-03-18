كاتب صحفي: ننتج 2.8 مليون طن سكر سنويا ونستهلك 3.2 |فيديو

قال الكاتب الصحفي نشأت حمدي المتخصص في شئون وزارة التموين، كان هناك أزمة في منتج السكر في الفترة الاخيرة، مؤكداً أن هناك فجوة بين الأستهلاك و الإستيراد في السكر.

وزارة التموين تستورد 50 ألف طن من السكر شهرياً



وأضاف نشأت حمدي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تستهلك سنوياً 3.2مليون طن من السكر، و تنتج منهم الدولة المصرية 2.8 مليون طن سكر، لافتاً إلى أن هناك فجوة في السكر تبلغ 400 ألف طن سكر.

وأشار المتخصص في شئون وزارة التموين إلى، أن الدولة المصرية تقوم بسد الفجوة بين كمية الاستهلاك من السكر ، و الكمية المتوفرة من الإنتاج، من خلال الإستيراد من الخارج، مضيفاً أن وزارة التموين تستورد 50 ألف طن من السكر شهرياً.