السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

بدأت الانفراجة في أزمة توافر السكر وأسعاره تظهر في السوق من خلال تجار الجملة والتجزئة ، مع توافر المعروض شيئا فشيئا بعد أن بلغ سعر الكيلو نحو 65 جنيها.

300 ألف طن سكر

أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عن أنه سيتم بصورة عاجلة استيراد 300 الف طن سكر كمرحلة أولى.





وكان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت فى استيراده وزارة التموين بالفعل.

إنهاء المشكلة تماما

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق، للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر فى المحافظات المختلفة.

عودة مصنع أبو قرقاص

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية ، عند بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، وتستهدف التموين استلام مايقرب من مليون طن بنجر، وذلك لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي والذي يمتد إلي شهر أغسطس المقبل.



وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالبنحر بلغت 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

6 أشهر

وأكد الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية.

27 جنيها

ويباع كيلو السكر بسعر 27 جنيها في معارض اهلا رمضان ومنافذ وزارة التموين المختلفة.

انتهاء أزمة السكر خلال اسبوعين

بدوره اكد اللواء عصام الدين البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية انتهاء أزمة السكر خلال اسبوعين بعد زيادة معدل إنتاج السكر من البنجر والمصانع المختلفة.



وأوضح البديوي إن قطاع مصانع أبو قرقاص بالمنيا يستهدف إنتاج 70 الف طن سكر للدولة سنويا ، بخلاف 35 الف طن سكر للغير ، و 30 الف طن علف بنجر للتصدير ، إضافة إلي 30 مليون لتر كحول سنوياً.



وأوضح أن المصنع يستهدف تحقيق صافي أرباح خلال الموسم الجاري من موسم بنجر السكر مقارنة بالموسم الماضي والذي تم خلاله تحقيق صافي أرباح 350 مليون جنيه من بنجر السكر .