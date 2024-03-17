حسام موافي يحذر مرضى السكر من الجلطات.. ويكشف أعراض جلطة الشرايين.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مرضى السكر من الجلطات.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأشخاص المصابون بمرض السكر؛ هم أكثر عرضة للإصابة بجلطة الشريان، لأن السكر يقوم بتغيير الشرايين".



وكشف أعراض جلطة الشرايين، موضحا أن من أعراض جلطة الشرايين أيضا ضيق التنفس والإرهاق، إذ لم يتمكن القلب من ضخ كمية كافية من الدم تفي باحتياجات جسمك، فقد تشعر بالإرهاق عادة.



وأوضح: "هناك نوعان من الجلطات، جلطة تحدث في الشريان وأخرى في الوريد"، مشيرًا إلى أن جلطة الوريد هي عبارة عن تجلط أو تخثر في الجزيئات الدموية المتواجدة في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة، الأمر الذي يؤدي إلى تكون كتلة دموية متصلبة.