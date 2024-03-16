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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: لو نبضك عالي وإنت نايم تبقى مريض

حسام موافي
حسام موافي

أكد  الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه هناك أسباب كثيرة تتسبب في ارتفاع معدل نبض الإنسان.

 

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 وقال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك أسباب فسيولوجية تؤدي إلى ارتفاع النبض ومنها الوزن الزائد وعدم ممارسة الرياضة والحركة بشكل كبير".

أضاف حسام موافي:" قد يكون هناك أسباب مرضية لزيادة ضربات القلب مثل نشاط الغدة الدرقية الذي يؤدي لارتفاع معدل نبضات القلب ".

وتابع حسام موافي:" اللي نبضه عالي وهو نايم يكون مريض وهذا قد يكون بسبب نشاط الغدة الدرقية".

وأكمل حسام موافي:" سرعة الدورة الدموية بشكل مبالغ فيه تؤدي إلى ارتفاع نبضات القلب وتليف الكبد يؤدي إلى ارتفاع معدل نبضات القلب".

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