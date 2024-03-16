حسام موافي: القلب يدق من 100 لـ 110 ألف ضربة في اليوم..فيديو

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه عندما يصاب الفرد بأي أعراض مرضية عليه أن يتوجه إلى الطبيب.

وقال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم المريض يسلم نفسه للطبيب "، مضيفا:" الطب مش منطق لكن الطب حقائق".

وأضاف حسام موافي:"ضربات القلب الطبيعية تكون من 70 لـ 90 ضربة في الدقيقة ولكن ضربات القلب الـ 70 في الدقيقة أفضل".

وتابع :" القلب عبارة عن عضلة ويدق من 100 لـ 110 ألف دقة في اليوم الواحد ولو واحد عاش 80 سنة قلبه يدق حوالي 4 مليار ضربة ".

واكمل حسام موافي:" عدد ضربات القلب يحددها بؤرة في الاوزين الأيمن للقلب وهذه البؤرة المسؤولة عن زيادة أو انخفاض ضربات القلب".