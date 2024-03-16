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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعراض تدل على إصابة الإنسان بنقص الأكسجين.. حسام موافي يشرح

حسام موافي
حسام موافي

أكد  الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أعراض نقص الأكسجين في الجسم تتمثل في ضيق الصدر وصعوبة الحصول على النفس بشكل طبيعي.

 

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 وقال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أيام فيروس كورونا شوفنا العجب في الأعراض التنفسية ومضاعفات الإصابة بالفيروس".

 

 وأضاف حسام موافي:" القرآن الكريم هو أول من وصف وعرف نقص الأكسجين في الجسم بشكل علمي دقيق".

 

 وتابع حسام موافي:" مهما توصل الإنسان إلى درجات كبيرة من العلم والاكتشافات الطبية والعلمية إلا أنه مازال لا يعلم الكثير ".

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