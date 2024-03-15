موافى يكشف أسباب الإصابة بـ القدم السكري

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن القدم السكري، قرحة تحدث على قدم مريض السكر.

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن القدم السكري يبدأ من خلال الإصابة بقطع في الجلد وظهور القرح في الجسم مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

قرحة القدم



وأكمل: أسباب قرحة القدم تنتج عن نقص في سريان الدم داخل الجسم، أو من خلال التهاب الأعصاب.



وتابع: الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون الجلد، والجلد له العديد من الفوائد، يمنع دخول الميكروبات داخل الجسم، بجانب استخدام الجلد في الإحساس.