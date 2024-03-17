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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

50 ألف طن في الطريق إلى مصر| بشرى من التموين بشأن أسعار وكميات السكر

السكر
السكر

تشهد أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا بالسوق المحلي والمحال التجارية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لحل هذه الأزمة من خلال بيعه بالسعر الرسمي وهو 27 جنيها لكل مواطن.

أسعار السكر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ؛ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، وفترة الوصول من 5 إلى 17 مايو 2024 أو من 18 – 30 مايو المقبل، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة، بالإضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر ايضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

وكان وصل مصنع سكر أبو قرقاص في محافظة المنيا، السبت 16 مارس 2024، كميات كبيرة من محصول بنجر السكر، الذي بدأ موسم حصاده وجمعه ومن ثم توريده إلى مصانع السكر لإنتاج السكر.

وأعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة بدء موسم استلام محصول بنجر السكر، كأول تخصيص لشحن محصول البنجر من جميع المناطق الزراعية، وذلك لوسائل النقل سواء، لواري – جرارات زراعية.

إستيراد السكر

وأضاف رمضان الشحات أن المصنع متعاقد مع 32 ألف فدان من محصول بنجر السكر، أي ما يعادل مليون وألف طن من محصول بنجر السكر الخام، ثم يتم تصنيعه ليخرج منه حوالي من 140 ألف طن إلى 160 ألف طن من السكر كمنتج نهائي، ليتم تقديمه بعدها للمواطن بسعر حر 27 جنيها للكيلو.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية، قد أعلنت عند بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا ،وتستهدف التموين استلام ما يقرب من مليون طن بنجر وذلك لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالى والذى يمتد إلى شهر أغسطس المقبل، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالبنجر بلغت 600 ألف فدان خلال الموسم الجارى فى المحافظات.

 كما أن الاحتياطى الإستراتيجى من السكر يصل إلى 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولى قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كما أن إجمالى الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالى المساحة المنزرعة والبالغة 600 الف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024، مع زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيهاً يتراوح من 1900 إلى 1350 جنيهًا وذلك بعد اضافة الحافز الإضافى عن كل طن مورد من مزارعى البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

يذكر أن مصنع سكر أبوقرقاص بمحافظة المنيا، عاد للعمل بعد توقفه 60 يوما لأول مرة منذ 155 سنة، وبدأ المصنع السبت، استقبال محصول البنجر من المزارعين، والذي سيستمر توريده حتى شهر أغسطس المقبل.

وقال اللواء عصام البديوي رئيس الشركة التكاملية للسكر، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للمصنع اليوم، إنه من المتوقع أن ينتج المصنع هذا الموسم 70 ألف طن سكر من البنجر هذا الموسم، إذ تنتج كمية 7.5 طن بنجر نحو طن سكر صافي.

وأضاف البديوي، أن المصنع من المقرر أن يستقبل نحو مليون و100 ألف طن بنجر من المزارعين هذا العام، بسعر يتراوح ما بين 1900 إلى 2800 جنيه لكل طن، حسب النوعية والفرز.

كيلو السكر بـ27 جنيها.. الزراعة تطرح السلع الغذائية بنصف الثمن| تعرف على المكان

التموين: ارتفاع إنتاج السكر المحلى من القصب إلى 440 ألف طن

وأكد البديوي أن المصنع لم يغلق أبوابه الشهور الماضية، حينما حدثت أزمة توريد القصب، وكان يعمل بكفاءة لإنتاج الكحول والفيناس، والعلف، وتصديرها للعديد من الدول.

جدير بالذكر أن مصنع سكر أبو قرقاص تم إنشائه عام 1869 في عهد الخديوي اسماعيل، ويُعد من قلاع صناعة السكر في مصر واقدمها، وشهد لأول مرة منذ إنشائها التوقف عن إنتاج السكر من القصب نتيجة لضعف توريد المحصول للمصانع هذا العام والتي تراجعت من 300 ألف طن إلى أقل من 10 آلاف طن ليتم تحويل الكميات إلى مصانع جرجا بسوهاج، بعدما توجه المزارعون لبيع محصولهم للتجار نتيجة لفرق السعر الكبير بين الطرفين، الأمر الذي يهدد عملية إنتاج السكر المحلي في الموسم الجديد.

من جانبه، قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن شركة السكر والصناعات التكاملية بالمنيا تجري عددا من التجارب لزراعة 100 ألف فدان من قصب السكر في الصحراء، وذلك لتعويض نقص عمليات زراعة قصب السكر بالمحافظة.

وأضاف "الشحات"، أن المصنع متعاقد على 32 ألف فدان من محصول بنجر السكر، أي ما يعادل مليون وألف طن من محصول بنجر السكر الخام، ثم يتم تصنيعه ليخرج منه حوالي من 140 ألف إلى 160 ألف طن من السكر كمنتج نهائي، ليتم تقديمه بعدها للمواطن بسعر حر 27 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أن وزارة التموين تستهدف استلام ما يقرب من مليون طن بنجر، وذلك لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي والذي يمتد إلي شهر أغسطس المقبل.

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

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