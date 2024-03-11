التموين: ارتفاع إنتاج السكر المحلى من القصب إلى 440 ألف طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى الـ مصانع، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى 4 ملايين و307 آلاف طن، وتم إنتاج 444 ألف طن سكر كما تستمر الوزارة فى طرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو والسكر المدعم ببطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو للشهر الثالث بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.