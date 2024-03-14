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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

كيلو السكر بـ27 جنيها.. الزراعة تطرح السلع الغذائية بنصف الثمن| تعرف على المكان

السكر
السكر

تحرص الدولة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، على تخفيف الحمل عن المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري وجشع التجار وإخفاء السلع الغذائية وارتفاع أسعارها من خلال إقامة معارض وزارة الزراعة لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بمختلف أنواعها.

30 جنيها زيادة في أسعار السكر بالمحلات التجارية منذ بداية 2023
السكر

السكر بـ 27 جنيها

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في معرض وزارة الزراعة في الدقي، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين، لذلك يرتفع معدل البحث عن أماكن معرض وزارة الزراعة.

وقالت وزارة الزراعة إن معرض “خير مزارعنا لأهالينا” للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان مفتوح أمام الجمهور يوميا من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساءً حتى نهاية شهر رمضان، وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية في الدقي أمام نادى الصيد.

وأوضحت وزارة الزراعة، عبر بيان نُشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «معرض وزارة الزراعة في الدقي» مقام على مساحة 1500 م وبه أكثر من 70 منفذا لعرض أكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي بتخفيضات تبدأ من 20%‎ وتصل إلى 50%‎ في بعض السلع والمنتجات.

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السكر بـ27 جنيها والزيت بـ 65.. جولة داخل معرض أهلا رمضان

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توزيع 166 طن سكر بمدن قها وشبرا والقناطر بسعر 27 جنيها للكيلو

وأشارت الوزارة إلى أن «معرض وزارة الزراعة في الدقي» من أكبر المعارض من حيث جودة المعروض والأسعار لخدمة المواطنين في محافظات القاهره والجيزة والقليوبية.

من جانبه، قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يتم طرح سكر بسعر 27.5 جنيه للكيلو فى معرض الوزارة المقام بالدقي لمستلزمات رمضان تحت شعار "من خير مزارعنا لأهالينا" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع العبء عن كل المواطنين.

وأضاف صالح أن المعرض مقام على مساحة 1500 م وبه أكثر من 70 منفذا لعرض أكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي بتخفيضات تبدأ من 20‎% وتصل في بعض السلع والمنتجات إلى 50%،‎ والمعرض يعد من أكبر المعارض من حيث جودة المعروض والأسعار لخدمة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

جدير بالذكر أن معرض “خير مزارعنا لأهالينا” للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان مفتوح أمام الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساءً حتى نهاية شهر رمضان، وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادى الصيد.

تخفيضات تصل لـ 50%.. أسعار السلع الغذائية في منافذ وزارة الزراعة "(القائمة الكاملة)
معارض وزارة الزراعة

أسعار السلع في معارض وزارة الزراعة

فيما يلي قائمة ببعض أسعار المنتجات في معرض “خير بلدنا لأهالينا”:

اسم المنتجالسعر قبل المبادرالسعر بعد المبادرة
لبن جاموسی كامل الدسم (كيلو)3230
لبن بقري (كيلو)2624
زیادی کامل الدسم2018
زیادی كامل الدسم صغير1110
زیادی لایت1816
جین ثلاجة ملح خفیف110105
جبن دبل كريم ملح خفیف110105
جبن دمياطي ملح متوسط105100
جين قريش9080
جبن بالفلفل110105
جبن براميلي خزين200190
مهلبيات وكراميل1512
أرز باللبن كبير2018
قشطة8580
كيلو لحمة بلدي300
كيلو لحمة مستوردة280
كرتونة البيض140
كيلو السكر27
السكر كيلو السكر وزارة الزراعة معرض وزارة الزراعة السلع الغذائية سكر الدقي

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