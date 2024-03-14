كيلو السكر بـ27 جنيها.. الزراعة تطرح السلع الغذائية بنصف الثمن| تعرف على المكان

تحرص الدولة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، على تخفيف الحمل عن المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري وجشع التجار وإخفاء السلع الغذائية وارتفاع أسعارها من خلال إقامة معارض وزارة الزراعة لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بمختلف أنواعها.

السكر

السكر بـ 27 جنيها

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في معرض وزارة الزراعة في الدقي، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين، لذلك يرتفع معدل البحث عن أماكن معرض وزارة الزراعة.

وقالت وزارة الزراعة إن معرض “خير مزارعنا لأهالينا” للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان مفتوح أمام الجمهور يوميا من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساءً حتى نهاية شهر رمضان، وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية في الدقي أمام نادى الصيد.

وأوضحت وزارة الزراعة، عبر بيان نُشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «معرض وزارة الزراعة في الدقي» مقام على مساحة 1500 م وبه أكثر من 70 منفذا لعرض أكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي بتخفيضات تبدأ من 20%‎ وتصل إلى 50%‎ في بعض السلع والمنتجات.

وأشارت الوزارة إلى أن «معرض وزارة الزراعة في الدقي» من أكبر المعارض من حيث جودة المعروض والأسعار لخدمة المواطنين في محافظات القاهره والجيزة والقليوبية.

من جانبه، قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يتم طرح سكر بسعر 27.5 جنيه للكيلو فى معرض الوزارة المقام بالدقي لمستلزمات رمضان تحت شعار "من خير مزارعنا لأهالينا" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع العبء عن كل المواطنين.

وأضاف صالح أن المعرض مقام على مساحة 1500 م وبه أكثر من 70 منفذا لعرض أكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي بتخفيضات تبدأ من 20‎% وتصل في بعض السلع والمنتجات إلى 50%،‎ والمعرض يعد من أكبر المعارض من حيث جودة المعروض والأسعار لخدمة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

جدير بالذكر أن معرض “خير مزارعنا لأهالينا” للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان مفتوح أمام الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساءً حتى نهاية شهر رمضان، وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادى الصيد.

معارض وزارة الزراعة

أسعار السلع في معارض وزارة الزراعة

فيما يلي قائمة ببعض أسعار المنتجات في معرض “خير بلدنا لأهالينا”: