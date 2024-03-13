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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 166 طن سكر بمدن قها وشبرا والقناطر بسعر 27 جنيها للكيلو

توزيع السكر
توزيع السكر

أعلن عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية توزيع كميات من السكر على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو ، حيث تم توزيع كمية قدرها 45 طنا بالقناطر الخيرية، وكمية قدرها 2 طن و500 كيلو بشبين القناطر، وكمية قدرها 6 أطنان و200 كيلو بقليوب، وكمية قدرها 13 طن بحي شرق شبرا، وكمية قدرها 24 طن بطوخ، وكمية قدرها 15 طنا ببنها، وكمية قدرها 13 طنابقها، وكمية قدرها 22 طنا بكفر شكر، وكمية قدرها 7 أطنان بحى غرب شبرا، وكمية قدرها 18 طنا بالخانكة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي الكميات الموزعة اليوم بمحافظة القليوبية 166 طنا و700 كيلو سكر، والمبادرة تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن,
من ناحية اخرى أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية افتتاح 15 معرضا من معارض أهلا رمضان بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم حيث تتراوح نسبة التخفيضات بالأسعار بين 15 حتى 35% عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة.
وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تفقد منتجات تلك المعارض والتى تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ويضم (أرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضراوات، منظفات، معلبات)، وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة، وحرص على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

القليوبية وكيل وزارة التموين بالقليوبية محافظة القليوبية معارض اهلا رمضان الغرفة التجارية

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