تعرف على التوقيت الأمثل لقياس نسبة السكر في رمضان

يبحث الكثير من مرضى السكري ، عن الأوقات الصحيحة والضرورية لقياس نسبة السكر بالدم خلال فترات الصوم في شهر رمضان المبارك .

ما هي التوقيتات الضرورية لقياس نسبة السكر بالدم؟

وكشفت وزارة الصحة في إطار المنشورات التثقيفية لرفع الوعي الصحي لدى الموطنين عن أفضل توقيتات لقياس السكر والتي جاءت كالتالي :-

. وقت الفجر

. الصباح عند الاستيقاظ

. منتصف اليوم

. قبل الإفطار

. بعد الإفطار بساعتين

بالإضافة إلى قياس السكر فورًا عند الشعور بالتعب

وشددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

في كل عام، مع بداية شهر رمضان الكريم، يتجدد الحديث حول إمكانية صوم مرضى السكر والضوابط التي يجب عليهم اتباعها. ولأن صوم رمضان يشكل تحدياً إضافياً لمن يعانون من مرض السكر، فإن فهم الأمور بشكل صحيح واتباع الإرشادات المناسبة يعدان أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على صحة المريض. في هذا السياق، سنقدم دليلاً شاملاً يساعد مرضى السكر في فهم كيفية التعامل مع صيام شهر رمضان بشكل آمن وصحي.