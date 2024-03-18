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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها: إضافة 210 سراير وتطوير قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمستشفى الجامعى لتفقد أعمال تطوير وتدعيم وتوسعة قسم الجراحة بالمستشفى الجامعى والواجهة الوظيفية لمبنى المستشفى من الخارج.


وخلال الجولة شدد رئيس الجامعة علي أهمية سرعة الإنتهاء من كل الأعمال طبقا للمدة الزمنية المحددة مع مراعاة أعمال الحماية.


كما استمع الجيزاوي الي شرح تفصيلي عن أعمال التطوير والتجديد داخل المستشفي ليتم إضافة  210 سراير الي سعة المستشفى ، كما تتضمن الأعمال تطوير المقر الإداري للأقسام الأكاديمية للجراحة وقاعات التدريس.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها المستشفيات الجامعية دعم المستشفيات رئيس جامعة بنها محافظة القليوبية

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