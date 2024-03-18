عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لدعم جهود مصر لإنهاء مأساة غزة

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة بسرعة التحرك لدعم جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء المأساة الإنسانية والخطيرة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

وقال " أباظة " فى تصريحات له اليوم : إن استمرار الأوضاع الحالية داخل قطاع غزة بسبب استمرار الاعتداءات الوحشية من حكومة الاحتلال الإسرائيلى ينذر بعواقب وخيمة مؤكداً أن المطالبات المصرية بزيادة المساعدات الموجهة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق عن طريق معبر رفح تأتي في وقت دقيق للغاية لتخفيف الأعباء المعيشية الصعبة التى يعانى منها الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن تدخل المجتمع الدولى أصبح ضرورة حتمية لتكثيف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وضرورة الوصول الآمن من دون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى غزة حق مشروع للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يُعاني الأَمَرّين.

مشددا على أن العالم كله على وعى وإدراك كاملين بأن الموقف المصري كان ولايزال وسيظل داعماً ومناصراً بكل قوة للقضية الفلسطينية سواء على المستوى الشعبي أو المستوى السياسي والدبلوماسي ومصر بقيادة الرئيس السيسى لن يهدأ لها بال حتى يتم تحقيق حلم الفلسطينيين فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن العالم كله بجميع قياداته وحكوماته ومنظماته شاهد عيان على أن مصر سخرت معبر رفح من أجل الشعب الفلسطيني وقدمت جميع السبل والتسهيلات لدخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري في طريقها لقطاع غزة، واستقبال جرحى ومصابين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، ويتم يوميًا استقبال وفود اغاثية وأممية ومسئولين حكوميين ودوليين واطلاعهم على الوضع على الطبيعة وحركة استقبال المساعدات وما ينقل منها وما يتم فيها مؤكداً أن زيادة الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق تأتي في إطار الحاجة الملحة لدعم المصابين ومساعدتهم بمجموعة مُتكاملة من الاحتياجات الإغاثية والإنسانية.

منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن الولايات المتحدة الامريكية قطاع غزة الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

ستصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار.. فيديو

الزراعة: لا صحة لوجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

ترشيحاتنا

ما حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان؟.. الأزهر يجيب

شكري يؤكد لـ"أونروا" دعم مصر لاستمرار عملها‬ في تقديم المساعدات للفلسطينيين

الإصابات تحرم الأهلي من 6 لاعبين أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

11 جنيها في الجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 مارس

وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر اليوم لإجراء مفاوضات الهدنة في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعبايات.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش في رمضان تشعل إنستجرام

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجرأ إطلالات مي عمر المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

منى زكي بإطلالات مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير تشعل السوشيال ميديا

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ