عربية النواب تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لدعم جهود مصر لإنهاء مأساة غزة

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة بسرعة التحرك لدعم جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء المأساة الإنسانية والخطيرة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

وقال " أباظة " فى تصريحات له اليوم : إن استمرار الأوضاع الحالية داخل قطاع غزة بسبب استمرار الاعتداءات الوحشية من حكومة الاحتلال الإسرائيلى ينذر بعواقب وخيمة مؤكداً أن المطالبات المصرية بزيادة المساعدات الموجهة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق عن طريق معبر رفح تأتي في وقت دقيق للغاية لتخفيف الأعباء المعيشية الصعبة التى يعانى منها الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن تدخل المجتمع الدولى أصبح ضرورة حتمية لتكثيف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وضرورة الوصول الآمن من دون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى غزة حق مشروع للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يُعاني الأَمَرّين.

مشددا على أن العالم كله على وعى وإدراك كاملين بأن الموقف المصري كان ولايزال وسيظل داعماً ومناصراً بكل قوة للقضية الفلسطينية سواء على المستوى الشعبي أو المستوى السياسي والدبلوماسي ومصر بقيادة الرئيس السيسى لن يهدأ لها بال حتى يتم تحقيق حلم الفلسطينيين فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن العالم كله بجميع قياداته وحكوماته ومنظماته شاهد عيان على أن مصر سخرت معبر رفح من أجل الشعب الفلسطيني وقدمت جميع السبل والتسهيلات لدخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري في طريقها لقطاع غزة، واستقبال جرحى ومصابين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، ويتم يوميًا استقبال وفود اغاثية وأممية ومسئولين حكوميين ودوليين واطلاعهم على الوضع على الطبيعة وحركة استقبال المساعدات وما ينقل منها وما يتم فيها مؤكداً أن زيادة الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق تأتي في إطار الحاجة الملحة لدعم المصابين ومساعدتهم بمجموعة مُتكاملة من الاحتياجات الإغاثية والإنسانية.