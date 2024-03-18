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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس صحة النواب: مطالب زيادة حجم المساعدات الإنسانية لغزة يستهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين

الدكتور علي مهران،
الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن المطالبات الرسمية والشعبية بزيادة حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودخولها من خلال معبر رفح، تستهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من الأطفال والنساء وكبار السن الذين يعانون من شبح المجاعة في ظل حصار الاحتلال للقطاع.

وأوضح مهران في تصريحات صحفية له، أن قيام القوات المسلحة الجوية المصرية بإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عمل إنساني كبير، ولكن الإسقاط الجوي وحده لا يكفي الشعب الفلسطيني في القطاع خاصة في شهر رمضان.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن حجم المساعدات التي تصل إلى القطاع حتى الأن برا وبحرا وجوا لا يمكنها سد احتياجات أهل غزة من الغذاء فى ظل الحصار المفروض عليهم منذ أكتوبر الماضى.

وطالب النائب الدكتور على مهران، المجتمع الدولي الخروج عن صمته والتحرك بشكل عاجل من أجل تحديد مسار آمن لزيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يحاول فرض القيود والعراقيل أمام دخول المساعدات عبر معبر رفح، الأمر الذى يتطلب ضغط دولي جاد للتصدي لهذه الممارسات التي تخالف القانون الدولي والإنساني.

وأكد النائب الدكتور على مهران، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل تدعم القضية الفلسطينية وتساندها حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

قطاع غزة الشعب الفلسطيني المساعدات الانسانية شهر رمضان الحصار

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