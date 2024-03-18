أمير الكويت يهنئ بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية

هنأ أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أرسل الصباح برقية تهنئة لبوتين عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في روسيا لولاية رئاسية جديدة.

كما أعرب أمير الكويت عن تمنياته لبوتين بكل التوفيق والسداد والصحة والعافية، وللعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

ويعد أمير الكويت أول زعيم عربي يهنئ بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية تشير إلى حصول الرئيس فلاديمير بوتين على 87.3% بعد فرز 99.7% من الأصوات.

وقالت الوكالة إنه بعد فرز 99.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

وأشارت إلى أنه بعد فرز جميع الأصوات، حصل بوتين على 85.13% في العاصمة موسكو، وعلى 82.10% في مقاطعة سفيردلوفسك، و88% في مقاطعة فولغوغراد، و93.6% في القرم، فيما حصل دافانكوف على 6.65% وخاريتونوف 3.84% وسلوتسكي 2.83% بعد فرز جميع الأصوات في العاصمو موسكو.

وتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.