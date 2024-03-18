شكري يؤكد لـ"أونروا" دعم مصر لاستمرار عملها‬ في تقديم المساعدات للفلسطينيين

أكد وزير الخارجية المصري، السفير سامح شكري، للمفوض العام لوكالة أونروا دعم مصر الكامل لاستمرار عمل الوكالة‬ في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية المصري، بضرورة إزالة العوائق التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات ووقف سياسات التجويع والعقاب الجماعي في قطاع غزة.

كما أكد وزير الخارجية المصري، على جهود الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم للشعب السوداني منذ بدء الأزمة، لافتا إلى حرص القاهرة على الاستمرار في تقديم الدعم الإغاثي والتنموي والخدمي للسودان في محنته الحالية.



جاء ذلك فى بيان عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”..

