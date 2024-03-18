صعود لمستوى العلاقات المصرية الأوروبية.. جمال بيومي يوضح التطور الجديد

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الذي حدث اليوم من تعاقد مصر مع الاتحاد الأوروبي للشراكة الكاملة تطور وصعود جديد لمستوى العلاقات المصرية الأوروبية.



وأضاف « بيومي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي السيد علي، أن علاقة الاوروبيين من 100 عام علاقتهم كانت سيئة وبينهم حروب وامتدت 300 عام حرب عالمية أولى وثانية وثالثة إلى آخره، مضيفاً أن أكثر دولتين حاربوا بعضهم ألمانيا وفرنسا والآ دن الوضع مختلف.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن حرب 73 جاءت بدرس كبير للغاية للأوروبيين"أن مش كل مرة بتسلم الجرة".







