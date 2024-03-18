كاتب صحفي: القيادة الأمريكية لا تملك مفاتيح التحكم في العالم|فيديو

قال محمد مصطفى الكاتب الصحفي، :"من وجهة نظري، القيادة الأمريكية لا تملك مفاتيح التحكم في العالم، و لا القيادة الروسيا ، هناك جبهة غير منظورة للبشر وغير سياسية تسيطر على المال والأعمال في العالم"

وأضاف محمد مصطفى خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الغرب وحلف الناتو في صراع مع روسيا الإتحادية، معلقاً:" الروس اختاروا الرجل الذي رفع شعار حتمية الانتصار على الغرب في هذه المعركة التاريخية"

وأشار الكاتب الصحفي إلى، أن الرئيس الروسي بوتين تولى الحكم في روسيا منذ عام 2020، متابعاً:" الرئيس الروسي بوتين أعطى لنفسه شرعية جديدة ، وسوف يكون له قرارات جديدة هامة على مستوى الداخل، ليزيد من إحكام قبضته على الداخل الروسي"