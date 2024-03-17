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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تتصدى لثلاث طائرات وخمسة قوارب مسيرة للحوثيين

زوارق مسيرة
زوارق مسيرة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها تصدت لثلاث طائرات دون طيار وخمسة قوارب مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. 

وذكرت "سنتكوم"، في بيان عبر "إكس" أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، أنه في 16 مارس، بين الساعة 7:50 صباحا و8:15 صباحا (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون طائرتين بدون طيار من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

وأضافت: "نجحت قواتنا في الاشتباك مع طائرة بدون طيار وتدميرها، ويفترض أن الأخرى تحطمت في البحر الأحمر. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في السفن القريبة".

ونوهت سنتكوم أيضا بأنها دمرت خمس سفن سطحية بدون طيار وطائرة واحدة بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس". 

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