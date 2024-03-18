تاجرت في كل حاجة.. الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفى وربيت طفلين بمعاش 120 جنيها

توفي زوجي بعد 5 سنوات من الزواج وترك لي طفلين "محمد" بعمر 5 سنوات و"اميرة" بعمر 11 شهرا ومنذ ذلك الحين تحملت عبء تربية ابنائي وتعليمهم ووصل الامر الي ان قمت بالتجارة في كل شيء سواء بيع البيض او الجبنة وغيرها من انواع التجارة الي ان وفقني الله علي تعليم ابنائي وتربيتهم تربية حسنة بالإضافة الي قيامي بتحفيظهم القرآن الكريم والحمد لله اليوم كلل الله تعبي بمكافأتي بالحصول علي لقب الأم المثالية علي مستوى محافظة الشرقية..بهذه الكلمات أكدت الحاجة "عزة عبد الفتاح عبد الستار" الحاصلة علي لقب الأم المثالية علي مستوى الشرقية تفاصيل رحلة كفاحها.

في البداية أكدت الأم المثالية على مستوى الشرقية أنها تزوجت من "عبد الله علي سلامة" بقرية الإعراص التابعة لمركز منيا القمح في بيت العائلة وبعد سنوات قليلة من زواجهم أصيب بمرض السرطان وظلت ترافقه في رحلة تعبه وعلاجه وأكرمهم الله بنجلهم الأول "محمد" ثم نجلتهم "أميرة" ولكن شاءت الأقدار أن يرحل زوجها ويترك محمد وهو في عمر 5 سنوات و"أميرة" وهي في عمر 11 شهرا لتبدأ من هنا رحلة الكفاح.

وأضافت الحاجة "عزة" قائلة منذ أن رحل زوجي وانا أصبحت الأم والأب لأولادي وكنت أسكن في منزل العائلة ولم أكن اتقاضي سوي 120 جنيها معاش زوجي وتحملت مسئولية تربية وتعليم ابنائي ومع ضيق الحال نزلت للتجارة في الأسواق وقمت بالتجارة في كل شيء سواء تجارة الجبنة او البيض او السمن الي أن رزقها الله بالعمل في جهة حكومية كمعلمة في فصول محو الأمية والحمد لله تمكنت من تحفيظ أبنائي القرأن الكريم وتعليمهم أحسن تعليم.

وأشارت إلي أن نجلها "محمد" حصل علي بكالوريوس تجارة ونجلتها "أميرة" أصبحت مهندسة زراعية مؤكدة انها تشعر بالفخر لبلوغها بأبنائها إلى بر الأمان وتمكنها من تعليمهم وتربيتهم أحسن تربية.

أما عن قصة تقديمها للحصول علي لقب الأم المثالية أكدت أن نجلتها "أميرة" هي من قامت بالتقديم لها في المسابقة ولم تكن تتوقع ان تفوز بالجائزة ولكن الحمد لله جاء تكريم الله لها بالحصول علي هذا اللقب موجهة نصيحتها إلي كل أم وزوجة تمر بمثل ظروفها أن تتحمل وتعمل علي تربية أبنائها بالحلال.

016f9562-dae4-451a-9674-d9e831272ec4

52eb261e-3923-4206-a9c7-a720d1685242