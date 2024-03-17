أورمان الشرقية تبدأ توزيع 4 ألاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية انه جمعية الأورمان نجحت بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات فى توزيع 4 ألاف كرتونة مواد غذائية على 4000 أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية بقرى بنى حسن وتلراك وبنى منصور وقصاصين الازهار واسعد بمركز اولاد صقر، وقرى ابو عمران وشيط الهوى وابو حريز وعزبة التل والحوامدة بمركز كفر صقر.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ان ذلك جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للإتصالات لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية للإتصالات ( أصحاب الأيادي البيضاء ) لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركة المصرية للإتصالات، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر ، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع في كل مراكز محافظة الشرقية.

وأضاف ان التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأشار الى أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا