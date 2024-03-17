إدارة التراث الحضارى بالشرقية تنظم ورشة عمل وندوة تثقيفية لطلاب المدارس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة رفع الوعى الآثرى لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم والتي تساهم فى ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات ، وزيادة معرفتهم وارتباطهم بتراثها وتخريج جيل واعٍ قادر على المساهمه في بناء الوطن.

ومن جانبها أشارت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام إلى إستمرار فعاليات برنامج "تراثنا نحميه و نحييه " لتنمية الوعى الآثرى لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة بمدارس المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا وذلك من خلال تنظيم ندوة ورحلة تثقيفية و تعليمية إلى منطقة آثار تل بسطا وتنظيم ورشة للإحتفال بشهر رمضان المبارك ، بدأت فعاليات البرنامج بمُجمع مدارس الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق وبلغ عدد الطلاب الحاضرين ١٠٠طالب وطالبة ، وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج والذي يهدف إلى توعيتهم بأهمية هذه المواقع الآثرية وإطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري ان الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعى المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره اهم المقومات المعرفيه.