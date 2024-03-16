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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية..الثلاثاء

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن إنطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، يوم الثلاثاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٤م بجميع مراكز وقرى  المحافظة ، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إكتمال إستعدادات المديرية لإنطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام ٢٠٢٤م  ، والتي من المُقرر إنطلاقها الثلاثاء القادم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية و الجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال ( ١٨٠) لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة ) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة و لجان الترقيم والتسجيل و لجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات تصل إلى ( ١٧ لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى إكتمال جاهزية الإدارات المختصة بديوان المديرية والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات و الكوادر البشرية ( أطباء – إداريين – عمال ) والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والإستعدادات الفنية والإدارية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها  في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم  للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

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