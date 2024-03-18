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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

حادث إنقلاب بالبحيرة
حادث إنقلاب بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة عند الكيلو 90 اتجاه الضبعة، مما أسفر عنه إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- محمد يسرى أحمد حسن، 19 عاما، كسر مضاعف بالعضد الأيمن، محسن عاشور عطية، 36 عاما، كسر مضاعف بالساق اليمنى، سيد يسرى أحمد، 37 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، محمد فوزي أبو النور، 47 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، وليد فوزي أبو النور، 42 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، محمد رمضان عبدالفتاح، 30 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وجميعهم مقيمون محافظة الجيزة.

تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته

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