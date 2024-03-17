رفع 245 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ، أسفرت الحملات عن رفع ٢٤٥ حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن ١٩٨ حالة بدمنهور و ٣٦حالة برشيد و ١١حالة بأبو حمص بالإضافة لتحرير ٨ محاضر اشغال طريق.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي حرم الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.