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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام بالبحيرة يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من «صناع الخير»

السكرتير العام بالبحيرة
السكرتير العام بالبحيرة

شهد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة اصطفاف قوافل المساعدات المخصصة لمحافظة البحيرة التى إطلاقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمصرية للاتصالات we  لتوزيع ١٠ آلاف كرتونة مواد غذائية علي الأسر الأولى بالرعاية في نجوع و قري المحافظة خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "دايما على بالي" بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد و فايزة زايد  وكيل وزارة التضامن الإجتماعي.

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حيث تفقد اصطفاف الشاحنات المحملة بكراتين رمضان أمام ديوان عام المحافظة واستمع إلي شرح واف عن تفاصيل الحملة ومستهدفاتها واطلع علي مكونات الكرتونة وطبيعة المواد الغذائية التي تحتويها وأعطى إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو قري المحافظة المختلفة للبدء في عملية التوزيع.

 

وأكدت الدكتورة / نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

 

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير  ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، ووجهت بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.


من جانبه أوضح هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن التوزيع سوف يشمل كل الشرائح الأولى بالرعاية فى جميع أنحاء المحافظة ضمن مبادرة " دائما على بالي " و يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية تصل وزن الكرتونة الواحدة ١٤ كيلو جراما تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح.

البحيرة الجمعيات الخيرية السكرتير العام للمحافظ المصرية للاتصالات we صناع الخير للتنمية مؤسسة صناع الخير مؤسسة صناع الخير للتنمية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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