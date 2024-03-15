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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. افتتاح المسجد الكبير في البحيرة

السكرتير العام بالبحيرة
السكرتير العام بالبحيرة

أدى اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام شعائر صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمحمودية بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة والمقام على 525 م٢ وبتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه ،وذلك عقب افتتاحه اليوم بالتزامن مع 11 مسجد تم افتتاحهم بتكلفة 27 مليون و 550 ألف بنطاق المحافظة.

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ألقى محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، خطبة الجمعة والتي جاءت تحت عنوان " رمضان شهر الفضائل والطاعات" أكد خلالها أن شهرَ رمضانَ المباركِ شهرُ العطايَا والهباتِ والمنحِ والنَّفحاتِ والبركاتِ، فهو سيّدُ الشهورِ وأعظمُهَا، أيامُهُ خيرُ الأيامِ وأفضلُهَا، وليالِيه أشرفُ الليالِي وأطهرُهَا، شهرٌ تتزينُ الدنيَا كلُّهَا فرحًا بقدومِهِ، تُفتَّحُ فيهِ أبوابُ الجنانِ وتُغلَقُ فيهِ أبوابُ النيرانِ، والعاقلُ هو مَن يسارعُ ويسابقُ لينالَ النصيبَ الأوفَى مِن تلك النفحاتِ والبركاتِ فيكثرَ مِن فعلِ الطاعاتِ.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

البحيرة سكرتير العام بالبحيرة وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة السكرتير العام السكرتير العام المساعد

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