تموين البحيرة تضبط محلا لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ حملة تموينية برشيد تحت إشراف مفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد المحلات لبيعه 101 كجم أرز معبأ بأزيد من السعر المدون على العبوات، وآخر لبيعه سجائر بأعلى من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة جميع صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.