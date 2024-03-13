بدء زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية مبادرة "100 مليون شجرة" ودورها فى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

و قامت الوحدات المحلية بمركزى كوم حمادة وإيتاى البارود بالبدء فى زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة .

يأتى ذلك ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.