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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية بالبحيرة

زراعة الأشجار بالبحيرة
زراعة الأشجار بالبحيرة

 أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على أهمية مبادرة  "100 مليون شجرة" ودورها فى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. 

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و قامت الوحدات المحلية بمركزى كوم حمادة وإيتاى البارود بالبدء فى زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة .

يأتى ذلك ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

البحيرة 100مليون شجرة الحفاظ على البيئة المساحات الخضراء مبادرة 100 مليون شجرة نائب محافظ البحيرة نشر الوعي البيئي

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