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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير المساعد بالبحيرة يتابع استمرار العمل بمنافذ بيع السلع الغذائية بنطاق 7 مراكز

السكرتير المساعد
السكرتير المساعد بالبحيرة

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بمتابعة منافذ بيع السلع الغذائية بمراكز دمنهور و أبو حمص و كفر الدوار و المحمودية  و أبو المطامير و رشيد و كوم حماده.

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وأكد السكرتير العام المساعد  ضرورة التوسع في إقامة المنافذ  بكافة مدن ومراكز المحافظة لتوفير كافة احتياجات المواطنين للتخفيف عن الأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار خاصةً خلال شهر رمضان المبارك مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

كما وجه بتنفيذ تعليمات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".

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