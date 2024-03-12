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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات طبية وبيطرية بالمجان خلال قافلة سكانية متكاملة بالبحيرة

قوافل طبية بالبحيرة
قوافل طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بقرية اصلاح بلبع التابعة لقرية المسين، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

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وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 170 حالة باطنة و أطفال و  نساء وتوليد و تحاليل سكر واعتلال كلوي، وتقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم رش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.

 

كما تم عقد لقاءات للتوعية بخطورة المشكلة السكانية وأثرها علي التنمية المستدامة وخطورة الزواج المبكر وخطورته علي الأسرة والمجتمع وزيادة نسب الطلاق بالفترة الأخيرة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان واستمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

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