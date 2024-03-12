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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط مخبز تصرف فى 38 شيكارة دقيق بلدى بالسوق السوداء

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة برئاسة  مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن بمركزى حوش عيسى و المحمودية تم ضبط 11مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و7مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 11 مخبز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل كما تم تحرير محضرين لعدم لعدم نظافة أدوات العجين.

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وفي حملة مماثلة بمركز رشيد تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و مخبز تصرف فى 38 شيكارة دقيق بلدى و 14مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى و 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و11محضر لعدم نظافة أدوات العجين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك استمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة مديرية التموين بالبحيرة خبز غير مطابق للمواصفات إنتاج خبز ناقص الوزن

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