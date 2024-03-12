تموين البحيرة: ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز دمنهور، أسفرت عن ضبط 3 أطنان ملح داخل مركز تعبئة غير مرخص يقوم بتعبئة أكياس ملح بأسماء شركات كبري مما يعد غش لجمهور المستهلكين.

كما تم ضبط 9 محلات قاموا بعرض زبيب وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي المحدد لها وغير معلنين عن الأسعار، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.